Non è ancora finita per la Juventus! 2-0 sul Galatasaray nonostante l'uomo in meno, con Gatti
Nonostante l'uomo in meno, la Juventus accorcia e trova il 2-0 sul Galatasaray al 69' con il gol di Federico Gatti. Nasce tutto da una situazione di palla ferma, con il neo-entrato Zhegrova che trova il corridoio per Kalulu. Il cross del francese è sporcato dal tocco del portiere Cakir, con la palla che finisce sul piede di Gatti, abile ad insaccare in caduta.
