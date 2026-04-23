"Non è la prima volta che ci capita". Atalanta infuriata, a quale episodio si riferisce Percassi

“Non è la prima volta che ci capita”. Così Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, è intervenuto dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio, che ha visto i nerazzurri soccombere ai rigori. Nel corso della gara, però, la Dea contesta una decisione arbitrale di Colombo, il gol annullato a Ederson per un fallo di Krstovic su Motta. Una decisione che, nonostante una dinamica molto diversa (in Cremonese-Torino il fallo su Paleari era molto più plateale, ieri resta li dubbio che il portiere biancoceleste avesse perso il controllo del pallone di suo), è in piena linea con la casistica spiegata proprio di recente dal designatore arbitrale Rocchi.

Ciononostante, l’Atalanta contesta comunque la decisione: “Oggi siamo stati penalizzati in modo incredibile. Non è giustificabile con gli strumenti a disposizione - ha detto Percassi nel post gara -. Abbiamo una ferita aperta dal 2019”. Il riferimento è a un episodio che vide protagoniste, guarda caso, sempre la società orobica e la Lazio.

Cos’era successo. Nel primo tempo della finale giocata all’epoca, un tiro di De Roon fu deviato, in maniera abbastanza evidente, da Michel Bastos con le mani. Il tocco non fu però ravvisato dall’arbitro di campo (Banti di Livorno), e non ci fu nemmeno l’intervento del VAR: la Lazio, allenata da Simone Inzaghi, vinse poi la coppa grazie alle reti nel finale di Milinkovic-Savic e Correa. A partita finita, Gian Piero Gasperini, all’epoca tecnico dei bergamaschi, andò su tutte le furie: “Io dalla panchina non me ne ero accorto. Ma è un errore gravissimo. È un tiro che va in gol. È un episodio da Var. È inaccettabile. Va bene, siamo sempre pronti ad accettare la sconfitta sportivamente, però questo è un episodio gravissimo. Noi abbiamo vinto coi nostri tifosi. E questo episodio manca di rispetto ai nostri tifosi. Abbiamo assistito a una stagione di rigori e rigorini, ma questa cosa è pesante. Non ci fosse il Var? Ma c'è".