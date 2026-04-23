Live TMW Atalanta, Luca Percassi: "Errore il goal annullato a Ederson. Lazio? Ferita aperta dal 2019"

Luca Percassi al termine della gara ha parlato così in conferenza stampa dopo Atalanta-Lazio di Coppa Italia. Tuttomercatoweb vi riporta le parole dell'AD nerazzurro presso la New Balace Arena.

Difficile commentare una gara condizionata dall'arbitro. Cosa ne pensa?

"Di fronte ad una grande prestazione della squadra con un pubblico straordinario, siamo incappati in una pessima direzione arbitrale dove l'episodio di Ederson è stato molto grave perché c'era anche un rigore causato da Gila. Non si è capito che cosa abbia scaturito l'annullamento del goal visto che Krstovic ha anticipato il portiere. Non è la prima volta che ci capita con la Lazio in Coppa Italia: abbiamo una ferita ancora aperta dal 2019. Visti gli strumenti che ci sono a disposizioni, certi errori non ci dovrebbero essere".

Cosa ne pensa del bilancio dell'Atalanta?

"L'Atalanta oggi non meritava di uscire dalla Coppa Italia. Sono stati fischiati oggi tanti falli poco comprensibili. Tutto sommato è stata una stagione positiva".

Ha parlato con gli arbitri chiedendo spiegazioni?

"Ci sono stati ben 5 minuti di revisione. Non capisco il perché sia stato annullato questo goal".

TMW - Cosa ha imparato oggi l'Atalanta per essere più forte di queste vicissitudini

"Dal punto di vista tecnico s'impara sempre. Certamente sono partite che quando fai goal è determinante, abbiamo avuto grandi situazioni dove potevamo segnare. In queste partite da dentro e fuori è necessario finalizzare di più".

Giusto dire che forse bisognava intervenire prima sugli arbitri?

"Ci sono delle situazioni in campo difficili. L'arbitro ha convalidato l'azione, e da parte del VAR c'è stato un gravissimo errore. Sono azioni che cambiano le partite e tale strumento dovrebbe aiutare il direttore di gara. Non capiamo il motivo. Ci dispiace per i tifosi".

Dove deve lavorare l'Atalanta da domani?

"Ripartire come abbiamo sempre fatto, nonostante il grande amaro in bocca. L'obiettivo è fare sempre il massimo per l'Atalanta".

00:30 - Termina la conferenza di Luca Percassi