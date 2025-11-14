Nela assicura: "Non esagero: Gasperini fra i top d'Europa. De Rossi? Al Genoa può esaltarsi"

Il Genoa riparte da Daniele De Rossi: alla prima del nuovo corso, pur assistendo alla partita dalla tribuna, causa squalifica, DDR ha raccolto un pareggio contro un'altra squadra fresca di cambiamento in panchina, la Fiorentina di Vanoli.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport oggi in edicola l'ex calciatore del Grifone e della Roma, Sebino Nela, ha parlato con grande fiducia dell'impatto che De Rossi potrebbe avere in Liguria: "Spero che inizi qui una lunga carriera", ha dichiarato, facendo notare che dopo 40 anni vissuti a Roma riparte ora da un'altra piazza che definisce "molto calda e con grande senso di appartenenza".

Tanto da spingersi a fare un paragone con i tifosi della Fiorentina: "In Italia un'altra piazza così può essere Firenze", aggiunge parlando dei sostenitori del Grifone. "Caratterialmente Daniele è un ragazzo forte, non si fa problemi. Si esalterà a Genova se le cose dovessero andare benino", assicura Nela.

Parlando poi anche della Roma, arrivata alla sosta di novembre in vetta alla classifica in accoppiata con l'Inter, Nela ci tiene a sottolineare soprattutto il peso che sta avendo l'arrivo di un tecnico come Gian Piero Gasperini: "Lo considero tra i più bravi in Europa. Non esagero", dichiara. "E' un allenatore top. Non so cosa potrà fare quest'anno. Il mercato della Roma è stato così così, non credo sia stato accontentato in pieno. Però sta lavorando molto bene con gli uomini a disposizione", conclude.