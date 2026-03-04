Non solo ambasciatore: Roma, le tre mansioni di Totti in caso di ritorno in società

Il passato e il presente della Roma si sono incontrati attorno allo stesso tavolo. Domenica sera, in un ristorante del centro storico della Capitale, Francesco Totti e Gian Piero Gasperini hanno trascorso alcune ore insieme per confrontarsi sul futuro del club giallorosso. Con loro anche Vincent Candela, ambasciatore della Roma, in un clima raccontato dai presenti come disteso e ricco di spunti.

L’ex capitano e l’allenatore che oggi guida la squadra nella corsa alla Champions League hanno parlato a lungo della stagione in corso, dell’ultimo pareggio con la Juventus e delle prospettive della Roma. Tra un brindisi e qualche battuta, il dialogo si è spinto anche oltre il campo: sul tavolo c’è infatti l’ipotesi di un ritorno di Totti nel club con un ruolo più operativo rispetto a quello puramente rappresentativo.

Gasperini nei giorni scorsi non aveva nascosto il suo apprezzamento: “Per me sarebbe una grandissima risorsa, un’opportunità importante: avrei diverse idee su quale ruolo affidargli e su come potrebbe essere valorizzato”. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’idea sarebbe quella di coinvolgere Totti nelle decisioni tecniche, nella ricerca di talenti in giro per l’Europa e anche nel convincere eventuali obiettivi di mercato.

Il ritorno del Pupone potrebbe diventare realtà. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra Totti e la proprietà Friedkin, con l’eventuale annuncio che potrebbe arrivare dopo il 21 del mese. Nel frattempo, tra Gasperini e Francesco il dialogo è appena cominciato.