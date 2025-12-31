Non solo Hugo, un altro Souza nel mirino del Milan. In Brasile piace anche Kaua Prates

Non soltanto giocatori pronti e già formati, perché gli interessamenti del Milan sul calciomercato riguardano anche profili ancora grezzi e da formare, nello specifico un paio di essi potrebbero approdare in rossonero dal Sudamerica, da quel Brasile dal quale il Diavolo ha già attinto più di una volta nel corso della sua storia, recente e non solamente.

Secondo La Gazzetta dello Sport di oggi, ci sono almeno due giovani calciatori da tenere d'occhio in orbita Milan, dal Brasilerao, entrambi per la posizione di terzino sinistro. I due sono João Victor de Souza Menezes (19 anni), meglio noto con il semplice nome d'arte di 'Souza', di proprietà del Santos e l'ancor più giovane Kaua Prates de Almeida (17 anni), per tutti solo 'Kaua Prates', di proprietà Cruzeiro. Il primo è sotto contratto fino al 31 dicembre 2028, il secondo fino allo stesso giorno ma del 2027.

Sempre in Brasile gioca un altro nome accostato con una certa frequenza al Milan nel corso delle ultime settimane, soprattutto in virtù del rinnovo di Maignan che non è ancora arrivato e del suo contratto in scadenza. È il portiere Hugo Souza (26 anni) del Corinthians, che però non viene giudicato una priorità e nemmeno una prima scelta da parte del club di via Aldo Rossi.