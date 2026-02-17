Como, i convocati contro il Milan: due assenti, Morata squalificato. Lahdo confermato

La brutta sconfitta casalinga con la Fiorentina va dimenticata. Nel giorno di vigilia della super sfida contro il Milan, in programma domani sera (ore 20:45) a San Siro e valida per il recupero della 24ma giornata di Serie A, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati. I lariani vanno ancora a caccia della prima vittoria contro i rossoneri, mai arrivata fino a questo momento.

Confermato, dopo il match con la Fiorentina, il ritorno di Cavlina come quarta scelta tra i pali alle spalle di Tornqvist e Vigorito, con Butez prima scelta. Terza convocazione consecutiva per il neo arrivato di gennaio Adrian Lahdo, talento svedese da poco 18enne. Assente per squalifica dopo l'espulsione (per somma di ammonizioni) contro la Viola Alvaro Morata. Confermati i due noti assenti alle prese con i rispettivi recuperi, Assane Diao ed Edoardo Goldaniga.

La lista completa dei convocati

Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina.

Difensori: Kempf, Valle, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.

Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha.

Attaccanti: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai.

A proposito del rosso preso da Morata, dopo aver reagito alle provocazioni di Ranieri nel corso del match con la Fiorentina, Cesc Fabregas aveva punto il centravanti spagnolo con parole aspre. E a giorni di distanza le ha commentate così in conferenza stampa: "Parole dure verso Morata? Dipende da cosa vuol dire duro. Parlare dopo una partita e dire una cosa che penso sia naturale, che si vede. La provocazione è nel calcio, chi non può gestire quello... è difficile. Tutti sanno che ci sono questi giocatori che cercano di provocarti, di farti sbagliare. Non ho parlato con lui, ha chiesto anche scusa, ha parlato sui social".