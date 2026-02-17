Il 'vizietto' dell'Udinese: con Runjaic dieci volte ko in meno di dieci minuti

C'è un problema che si ripete con inquietante regolarità in casa Udinese: i friulani hanno la tendenza a perdere il filo della partita nel giro di pochissimi minuti, incassando gol ravvicinati che risultano spesso decisivi ai fini del risultato. Sotto la gestione di Kosta Runjaic questo copione si è già ripetuto dieci volte in Serie A, cinque nella stagione in corso e cinque in quella precedente.

L'episodio più fulmineo risale a pochi giorni fa, quando Laurienté e Pinamonti hanno trafitto i bianconeri friulani nel giro di soli 2 minuti e 37 secondi di gioco effettivo, tra il 56' e il 58'. Un copione già visto all'andata contro il Sassuolo, dove lo stesso Laurienté e Konè colpirono tra l'8' e il 12' per un 2-0 rapidissimo. Il Milan ha inflitto un triplice affondo tra il 39' e l'8' della ripresa firmando un netto 3-0, mentre il Bologna di Pobega ha siglato una doppietta tra il 54' e il 59'. Contro la Fiorentina i viola hanno invece infilato tre reti tra il 42' e il 6' della ripresa nel naufragio per 5-1.

Nella stagione 2024-25 il copione si era ripetuto contro le grandi: l'Inter con Lautaro segnò due reti in tre minuti tra il 48' del primo tempo e il 2' della ripresa, l'Atalanta ribaltò il risultato tra il 56' e il 60', il Napoli colpì due volte in cinque minuti tra il 76' e l'81'. Emblematico infine il doppio black-out subito contro il Milan: prima doppietta rossonera tra il 42' e il 45', poi tris e poker tra il 74' e l'81'.

Concentrazione, solidità difensiva, gestione dei momenti chiave: sono questi i nodi che Runjaic deve sciogliere per liberare l'Udinese da un vizio che, stagione dopo stagione, continua a pesare sulla classifica dei friulani.