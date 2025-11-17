Norvegia 32esima qualificata, Italia ai playoff: le possibili avversarie degli azzurri
Con i posti già assegnati a 32 nazionali, ne mancano ancora 16 per completare il quadro delle partecipanti al prossimo mondiale. L’elenco attuale comprende i tre paesi ospitanti (Canada, Messico, USA), nove africane (Marocco, Tunisia, Egitto, Ghana, Algeria, Capo Verde, Sudafrica, Costa d'Avorio e Senegal), otto asiatiche (Giappone, Iran, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Qatar e Arabia Saudita), cinque europee (Francia, Inghilterra, Croazia, Norvegia e Portogallo), la Nuova Zelanda per l’Oceania e sei sudamericane (Argentina, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia e Paraguay). Per l'Italia ci sarà ancora l'incubo playoff per la terza volta consecutiva.
Come funzionano i playoff europei:
Le 16 squadre coinvolte saranno le 12 seconde classificate dei gironi europei e le 4 migliori vincitrici della Nations League non qualificate direttamente.
Verranno suddivise in quattro fasce:
1ª fascia (teste di serie): al momento Italia (sicura), Turchia, Ucraina (sicura) e Polonia.
2ª e 3ª fasce: le altre seconde, in base al ranking (al momento Scozia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Albania, Macedonia del Nord, Irlanda, Bosnia e Kosovo)
4ª fascia: le ripescate dalla Nations League (al momento Galles o Macedonia del Nord, Romania, Svezia, Irlanda del Nord).
Semifinali:
1ª fascia vs 4ª fascia
2ª fascia vs 3ª fascia
Le vincenti si affronteranno in finale, sempre in gara secca.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30