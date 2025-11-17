Norvegia 32esima qualificata, Italia ai playoff: le possibili avversarie degli azzurri

Con i posti già assegnati a 32 nazionali, ne mancano ancora 16 per completare il quadro delle partecipanti al prossimo mondiale. L’elenco attuale comprende i tre paesi ospitanti (Canada, Messico, USA), nove africane (Marocco, Tunisia, Egitto, Ghana, Algeria, Capo Verde, Sudafrica, Costa d'Avorio e Senegal), otto asiatiche (Giappone, Iran, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Qatar e Arabia Saudita), cinque europee (Francia, Inghilterra, Croazia, Norvegia e Portogallo), la Nuova Zelanda per l’Oceania e sei sudamericane (Argentina, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia e Paraguay). Per l'Italia ci sarà ancora l'incubo playoff per la terza volta consecutiva.

Come funzionano i playoff europei:

Le 16 squadre coinvolte saranno le 12 seconde classificate dei gironi europei e le 4 migliori vincitrici della Nations League non qualificate direttamente.

Verranno suddivise in quattro fasce:

1ª fascia (teste di serie): al momento Italia (sicura), Turchia, Ucraina (sicura) e Polonia.

2ª e 3ª fasce: le altre seconde, in base al ranking (al momento Scozia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Albania, Macedonia del Nord, Irlanda, Bosnia e Kosovo)

4ª fascia: le ripescate dalla Nations League (al momento Galles o Macedonia del Nord, Romania, Svezia, Irlanda del Nord).

Semifinali:

1ª fascia vs 4ª fascia

2ª fascia vs 3ª fascia

Le vincenti si affronteranno in finale, sempre in gara secca.