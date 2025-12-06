Novità sul futuro di Ferguson e Palacios, i convocati dell'Atalanta: le top news delle 13

Il Brighton, club che detiene la proprietà del cartellino dell'attaccante attualmente in prestito alla Roma, Evan Ferguson, potrebbe valutare di chiedere ai giallorossi il rientro anticipato del centravanti. Il club inglese deve fare i conti con un infortunio importante, quello del proprio attaccante Stefanos Tzimas, che per bocca del tecnico Fabian Hürzeler verrà tenuto ai box per "molti mesi" a causa dell'infortunio al ginocchio che ha subito. Nel corso di una conferenza stampa Hurzeler ha parlato direttamente dell'ipotesi di richiamare alla base Ferguson nel corso del mercato di gennaio: "Vedremo quando arriverà gennaio come cercheremo di migliorare la squadra e quali cambiamenti vorremo fare. Ma al momento abbiamo ancora qualche settimana davanti. Dobbiamo trovare soluzioni all’interno della rosa e con i giocatori che abbiamo, e la squadra è decisamente buona abbastanza per trovare buone soluzioni”, le sue parole.

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Cremonese (qui tutte le sue parole): "Non abbiamo abbassato la guardia, nonostante la vittoria con il Torino. Abbiamo cercato di fare una settimana simile a quella precedente, per consolidare il lavoro fatto fin qui".

Il futuro di Tomas Palacios all'Inter vacilla. L'argentino è rimasto in nerazzurro in estate subendo però un risentimento al retto femorale della coscia sinistra a fine ottobre, soffrendo poi di una ricaduta e strappandosi il muscolo. Tuttosport oggi in edicola fa il punto della situazione che lo riguarda, fra mercato e l'influenza che il suo infortunio potrebbe avere su eventuali movimenti a gennaio. Il difensore infatti sta optando per una terapia conservativa, cercando dunque di recuperare e rientrare in campo anche in vista del mercato invernale. Il quotidiano riporta che il giocatore avrebbe già espresso alla società il desiderio di tornare, qualora ci fossero le condizioni, all'Independiente Rivadavia – tanto da averne già parlato col suo ex presidente -, ma è chiaro che molto passerà anche dalla sua salute fisica. Se il 22enne dovesse tornare a giocare infatti l'Inter non si opporrebbe alla sua cessione, a titolo definitivo o temporaneo.

Sono 24 i calciatori convocati da Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, per la gara in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Bentegodi con l’Hellas Verona. Confermato il rientro di Giorgio Scalvini, che già in Coppa Italia ha seguito dalla panchina la vittoria sul Genoa. Unici assenti Sulemana e Bakker, quest’ultimo comunque più vicino al recupero.

A proposito di Atalanta, nella sua lunga intervista rilasciata a TMW, Alessandro Ruggeri, ex presidente dei bergamaschi, ha parlato del parallelismo fra Gregucci e la scelta di Juric da parte dei Percassi. “Chiunque dopo nove anni di Gasperini avrebbe avuto problemi. Sei penalizzato in molte dinamiche e situazioni, dopo un ciclo del genere sarebbe stato difficile per tutti. Se era meglio prendere prima Palladino? Fammi indovino e ti farò ricco, questo è difficile da potere dire. Sono due allenatori così diversi che oggettivamente non si sa se le cose sarebbero andate comunque in un determinato modo. Mi auguro che possa fare bene, se è stato scelto da Berlusconi e Galliani quando allenava la Primavera vuol dire che hanno visto qualcosa di importante. Ha dimostrato a Firenze, spero possa farlo anche a Bergamo" (leggi qui l'intervista integrale).