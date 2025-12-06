Lecce, Di Francesco: "Vardy? I nostri attaccanti non hanno le sue caratteristiche"

Come tutti i club di Serie A, anche il Lecce di Eusebio Di Francesco dovrà perdere alcuni giocatori per la Coppa d’Africa, in vista della quale le quadre dovranno rilasciare i giocatori il 15 dicembre. Nel caso dei salentini, si tratta di Lameck Banda, Lassana Coulibaly e Kialonda Gaspar: “Ci penserò dopo la partita col Pisa - ha detto il tecnico alla vigila della partita con la Cremonese -. Perderemo tre giocatori, questo è certo. Valuteremo per quante partite. Ma sono sereno, chi potrà sostituirli sta lavorando al meglio. Cercherò sempre di mettere in campo la squadra migliore per affrontare il prossimo avversario".

Nel corso dell’appuntamento con i cronisti, Di Francesco ha parlato così di Jamie Vardy, bomber grigiorosso: "Alla sua età ha dimostrato di essere un campione. È partito piano perché non aveva il ritmo all'inizio ma nelle ultime partite l'ho visto veramente bene. Attacca la profondità benissimo, lavora al limite con la linea difensiva, un po' alla Pippo Inzaghi. Davanti perdona poco, è un'arma importante per loro".

Spazio anche ad alcuni paragoni con Stulic e Camarda, attaccanti del Lecce ben più giovani dell’inglese ex Leicester: “L’esperienza cambia, ma le caratteristiche si vedono da subito. I nostri non hanno le caratteristiche di Vardy, lui è meno bravo a legare il gioco e più bravo ad attaccare la profondità. Noi dobbiamo migliorare nell'attaccare gli spazi e stiamo migliorando".

La conferenza stampa di Di Francesco.