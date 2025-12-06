Empoli, idea Mazzitelli per il centrocampo. Sul cagliaritano c'è anche la Sampdoria

L’Empoli guarda in casa Cagliari per rinforzare il proprio centrocampo con un elemento di esperienza e che conosce molto bene la Serie B avendolo vinto sia con il Frosinone (2022-23) sia con il Sassuolo (2024-25) oltre ad aver conquistato la promozione con il Monza ai play off nel 2021-22. Il nome è quello di Luca Mazzitelli, classe ‘95, che in Sardegna ha trovato pochissimo spazio scendendo in campo in solo cinque occasioni per un totale di appena 53’ in campionato a cui si sommano due presenze, e 81’ in campo, in Coppa Italia.

Lo riferisce Pianetaempoli.it sottolineando come il giocatore andrebbe a inserirsi alla perfezione, per le sue caratteristiche tecniche e tattiche, nel 3-4-2-1 che mister Alessio Dionisi ha utilizzato spesso in questa stagione. Mazzitelli infatti potrebbe giocare sia nei due centrali di centrocampo sia con la funzione di regista vero e proprio sia di incursore a supporto dell’attacco.

L’Empoli però non è l’unica squadra interessata al centrocampista che piace molto anche alla Sampdoria, un club che a gennaio dovrà muoversi in maniera importante per rinforzare la rosa ed evitare la retrocessione in Serie C.