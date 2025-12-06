Roma, Pisilli verso il prestito? Gasp: "Vuole giocare di più, e io non voglio fermarlo"

“Pisilli è un ragazzo straordinario e sta facendo molto bene”. Gian Piero Gasperini, alla vigilia di Cagliari-Roma, parla così del poco spazio concesso a Niccolò Pisilli, che potrebbe partire in prestito a gennaio, visto l’interesse di diversi club del campionato di Serie A: “Ho già detto di averlo un po’ penalizzato, è un giocatore forte: lui giustamente vorrebbe giocare di più e io non voglio fermarlo. È chiaro che giocare nella Roma sarebbe la cosa migliore: si è visto Baldanzi, che ha avuto la possibilità di giocare e sta facendo bene. La forza della Roma in questo momento è questo gruppo, straordinario”.

El Aynaoui partirà in Coppa d’Africa, Pisilli potrebbe prendere la sua posizione: “Direi di sì - ha aggiunto Gasp -, per quello che mi fa vedere in allenamento lo merita. Io ho insistito molto su quel centrocampo, che stava facendo bene. All’inizio c’era El Aynaoui da inserire, ho forzato un po’ ma mi ha dato certezze.

Poi sono molto contento di Pisilli. Però, come ho detto, piuttosto che creargli un problema è meglio che lui giochi. Mi piacerebbe potesse giocare qui”.



La conferenza stampa di Gasperini