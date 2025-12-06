Cagliari, Pisacane sugli infortunati: "Mina non è al 100%. Felici? Voleva spaccare il mondo"

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la Roma il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato anche della situazione legata agli infortunati (leggi qui la conferenza integrale di Pisacane).

Mister facciamo un passo indietro sulla Coppa Italia e sulla situazione infortunati...

"Rimane l'amarezza per essere uscito ai rigori. Eravamo sul pezzo, ad undici metri dalla qualificazione, avremmo voluto regalare una gioia ai tifosi. In uno stadio del genere, fare una partita di grande sacrificio, ti fa ben sperare per il futuro. Mi auguro che domani potremo continuare su questa scia. Vogliamo, al netto dell'avversario, tornare alla vittoria. Infermeria? Mina ha questa contusione alla gamba da 15 giorni, comanda la clinica, è in personalizzato e fa di tutto per riprendersi, in questo momento non è ancora al 100%. Per il resto rimangono a casa Ze Pedro, Mazzitelli, Belotti e Felici.".

Quanto l'infortunio di Felici condizionerà la gara contro la Roma?

"Per Felici è un gran peccato, perdiamo un ragazzo con la voglia di spaccare il mondo. Sono momenti che pesano sulle scelte e sul lavoro. Ma mi piace pensare positivo. Spero che con questo infortunio si possa chiudere un momento complicato. Giocare contro Gasperini? Un'emozione. Esordii in A contro la sua Atalanta, una squadra che è stata fondamentale per il nostro calcio. Sarà un piacere abbracciarlo".