Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Volpato. Vanoli con Fagioli in regia e Gud
Si sta per aprire la quattordicesima giornata di Serie A che spalancherà il proprio sipario sul Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove alle ore 15:00 si sfideranno il Sassuolo di Fabio Grosso e la Fiorentina di Paolo Vanoli. Queste le formazioni ufficiali del match:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté.
A disposizione: Satalino, Zacchi, Candé, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Iannoni, Pierini
Allenatore: Fabio Grosso.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Kouame, Piccoli.
Allenatore: Paolo Vanoli.