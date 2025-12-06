Lazio-Bologna, i convocati di Italiano: Lucumi ce la fa, recuperato Casale
Il Bologna di Vincenzo Italiano vuole riprendere a correre e a sognare anche in campionato dopo aver pagato la tassa-Vardy nell'inaspettato ko contro la Cremonese. In vista della prossima gara contro la Lazio, prevista domenica alle 18 allo stadio Olimpico, il tecnico rossoblu recupera dopo la sindrome influenzale Nicolò Casale - che rientra fra i convocati - oltre a riavere a pieno regime i vari Holm, Cambiaghi e Rowe. Ce la fa anche Lucumi, che era in dubbio. Fuori Freuler, Skorupski e Vitik.
Ecco di seguito i convocati di Vincenzo Italiano per la sfida alla Lazio:
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.