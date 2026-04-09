Nuova chance per David, col mercato sullo sfondo: 4 club osservano, la Juve fissa il prezzo

Tra infortuni e assenze pesanti, la Juventus si prepara alla delicata trasferta di Bergamo con scelte obbligate e poche alternative. Luciano Spalletti deve fare i conti con un’infermeria affollata e una rosa ridotta all’osso: fuori Dusan Vlahovic, Vasilije Adzic e Mattia Perin, oltre allo squalificato Weston McKennie, mentre Arkadiusz Milik non è ancora al meglio.

Tutto porta verso una nuova chance dal primo minuto per Jonathan David. L’attaccante canadese ha convinto contro il Genoa, nonostante qualche imprecisione, e sarà ancora il punto di riferimento offensivo. Ma Spalletti è pronto a cambiargli contesto: meno duelli fisici e più coinvolgimento nel gioco, costruendo alle sue spalle un tridente tecnico e dinamico con Boga, Yildiz e Conceição. Le alternative non mancano sul piano tattico: possibile anche un 4-3-3 con Koopmeiners mezzala o un 4-2-3-1 con Miretti tra le linee. L’idea resta chiara: sfruttare qualità e creatività per liberare spazi e permettere a David di attaccare la profondità.

Il finale di stagione sarà decisivo anche per il futuro del canadese. Nonostante la fiducia del tecnico, le sirene di mercato sono forti, scrive Tuttosport: Lione e Marsiglia in Francia, ma anche club inglesi come West Ham e Nottingham Forest. Con una valutazione tra i 25 e i 30 milioni e un ingaggio importante, il suo destino resta in bilico. Nel frattempo, però, c’è una priorità: trascinare la Juventus in Champions. Poi si penserà al resto.