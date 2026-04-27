Udinese, Nani: "Sentiremo parlare di Gueye. Zaniolo? Non distraiamoci, decideremo con lui"

Gian Luca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lazio: "Iniziamo a programmare l'anno dopo in teoria ad agosto, quando finisce il mercato. Abbiamo la missione di finire bene, cosa che non è successa l'anno scorso, e siamo concentrati su questo. Poi è evidente che, essendo già salvi, si cerca di avere il vantaggio e organizzarci per l'anno prossimo. Il messaggio che vogliamo dare alla squadra però è che vogliamo che venga fatto tutto per vincere più partite possibili perché serve per terminare bene, costruire una mentalità vincente e per programmare vincendo la prossima stagione".

Si parla tanto del futuro di Zaniolo. Cosa accadrà dopo il riscatto?

"Abbiamo il diritto di riscatto, ci pone in una situazione di vantaggio perché ti permette di decidere quello che vuoi fare. È evidente che prenderemo la decisione insieme al ragazzo, che fino ad adesso mi pare abbia espresso gradimento a continuare il rapporto con noi. Non vogliamo distrazioni, non parliamo di riscattare sicuramente Zaniolo, ma di finire bene il campionato. Avendo il diritto di riscatto siamo in una posizione di vantaggio".

Puntate molto su Gueye?

"Sì, ho pensato che avesse l'X Factor quando lo abbiamo acquistato, qualcosa di speciale. Ha caratteristiche per cui rende di più insieme a un'altra punta, però è forte, sentiremo sicuramente parlare di lui in futuro, siamo contenti abbia questa chance, speriamo se la giochi bene".

Immaginiamo riceva molte chiamate per i suoi calciatori.

"Mi preoccuperei se non ricevessi chiamate. Non è detto che l'Udinese debba vendere per forza sempre i suoi calciatori, anzi ci piacerebbe ripartire dai più forti. Un po' è la nostra politica, quando vendiamo investiamo tutto nei prossimi giovani talenti. I nostri giocatori fortunatamente hanno fatto bene e hanno richieste, non abbiamo obblighi, se arriviamo a un punto in cui tutte le parti sono contente, prenderemo le cose in considerazione".