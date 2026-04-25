TMW Pep Guardiola futuro ct del'Italia? Nani scherza: "Come disse Mazzone, magari ce casca"

Il Group technical director dell'Udinese, Gianluca Nani, ha concesso un'intervista a TMW commentando anche i rumors sul possibile futuro di Pep Guardiola alla guida della Nazionale italiana, una pista per il momento improbabile ma comunque assai suggestiva. Di seguito la risposta dell'uomo mercato bianconero, ex Brescia proprio come l'attuale tecnico del City:

Pep Guardiola e la Nazionale Italiana. Che ne pensa?

"Come disse Mazzone: magari ce casca (sorride, ndr). Ho grande affetto per Pep, sarebbe un privilegio averlo da tifoso italiano. Abbiamo tanti allenatori bravi ma parliamo del top. Oggi è al City e bisogna lasciarlo in pace per la vittoria del campionato".

Rileggi qui l'intervista integrale di TMW a Gianluca Nani!