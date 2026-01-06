Nuovo nome di mercato per il Torino dal Portogallo: nel mirino granata c'è Obrador
Emerge un nuovo obiettivo di mercato per il Torino, un nome che arriva dal Portogallo. Secondo quanto riferito dal quotidiano lusitano A Bola, infatti, il club granata è sulle tracce di Rafa Obrador (21 anni), terzino di piede mancino e di nazionalità spagnola che milita nel Benfica di Mourinho.
Acquistato la scorsa estate dal Real Madrid per circa 5 milioni di euro, Obrador non ha praticamente mai trovato posto nelle Aguias di Lisbona, venendo impiegato solamente in una partita di campionato a fine agosto, per poi rimanere sempre fuori dalle rotazioni. In panchina, tutt'al più, ma in diverse circostanze non è stato neppure convocato, limitandosi a un paio di apparizioni con la squadra B del Benfica.
Non è tra l'altro nemmeno la prima volta che il profilo di Obrador viene accostato a una squadra di Serie A. Già la scorsa estate per esempio, prima che si trasferisse al Benfica, il suo nome era stato fatto come quello di un potenziale rinforzo per il Genoa. Oggi invece c'è il Torino, almeno secondo quanto raccontano dal Portogallo.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.