Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Agata Centasso e Marco Tardelli. Riflettori puntati sulla decima giornata di campionato con un focus speciale sul debutto di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera.
Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata anche due interviste esclusive a Carlo Ancelotti e Zibì Boniek. Non mancherà come al solito uno spazio mercato con il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Tra i temi trattati anche la situazione relativa al futuro di Pioli del Genoa e non solo.
