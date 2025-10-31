Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni: Bonny favorito su Pio Esposito

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Hellas Verona-Inter (Domenica 2 novembre, ore 12.30, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Hellas

Possibili sorprese a centrocampo. Da valutare le condizioni di Akpa-Akpro, infortunatosi nel riscaldamento prima del Como: resta da capire se Paolo Zanetti chiederà a Serdar di stringere ancora i denti nonostante non sia al meglio o se verrà schierato Niasse con Gagliardini e Bernede. In difesa confermati Nelsson, Bella-Kotchap e Valentini davanti a Montipò, con Belghali e Frese sulle due fasce. Davanti Giovane e Orban. Ancora out Suslov, Oyegoke, Unai Núñez, Kastanos e Al-Musrati. (da Verona, Daniele Najjar)

Come arriva l'Inter

Dalla Fiorentina all’Hellas Verona per continuare a vincere. L’Inter domenica al Bentegodi scende in campo con il 3-5-2 e Cristian Chivu potrebbe variare qualcosa rispetto al match contro la Viola. Sommer in porta, difesa con Akanji, De Vrij e Bastoni. Dumfries a destra e Carlos Augusto a sinistra, anche se il brasiliano potrebbe anche essere schierato come terzo di difesa e non come sostituto di Dimarco. Al centro Barella, Calhanoglu e Sucic, occhio all’opzione Zielinski. Davanti confermato Lautaro Martinez. Bonny favorito su Pio Esposito per affiancarlo. (da Milano, Bruno Cadelli)