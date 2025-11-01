Udinese, Solet: "Oggi è una buona gara per cambiare la mentalità"
Il difensore dell'Udinese, Oumar Solet, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita della gara con l'Atalanta: "Non è facile, dobbiamo fare meglio. Oggi è una buona partita per cambiare la mentalità su come difendere".
