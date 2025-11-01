Florenzi: "La dedica di Camarda mi ha riempito il cuore. Quando Leao capirà quanto è forte..."

Nel corso dell'intervista concessa con l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Alessandro Florenzi si è concentrato sui singoli del Milan: "Fa la differenza con la testa, col suo modo di vedere il calcio ma soprattutto col modo in cui l’ha vissuto. Modric è come Totti, Maldini o Zanetti". Parlando invece di Rafael Leao ha sottolineato come il portoghese abbia "il suo stile": "Il passo ulteriore lo farà quando lui stesso capirà quanto è forte. Non è un caso che questo passo glielo chiedano tutti, perché tutti pensano che sia lì lì per diventare un campione".

L'ex esterno di Roma e Milan ha parlato poi di altri giocatori, come Gabbia, Bartesaghi, Pisilli e Pellegrini che giocano con la maglia del club che li ha cresciuti: "Quattro ragazzi speciali. Pellegrini è un amico, Pisilli l’ho visto crescere, a Matteo e Davide credo di aver dato qualcosa al Milan. Giocare per la 'tua' squadra può darti di più, ma sono oneri e onori. Hai più pressione, ma se la sai gestire allora ti fa veramente volare".

Infine Camarda che ha dedicato il suo primo gol proprio a Florenzi. L'ex Roma l'anno scorso lo stuzzicava molto proprio perché in lui vedeva il talento: "Gli dicevo: 'Per quello che ti sto dando il primo gol in A me lo devi dedicare'. Era uno scherzo, ovviamente, ma quella dedica mi ha riempito il cuore".