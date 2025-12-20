Il rapporto con i compagni, i consigli di Grosso e il sogno Premier: Muharemovic si racconta

Una delle sorprese di questo campionato è senza alcun dubbio il Sassuolo che, tra i vari gioielli che sta mettendo in mostra non sta passando inosservato il difensore Tarik Muharemovic. Queste le sue parole a Sportweek: "Io sono quello che nello spogliatoio mette la musica: rap tedesco, inglese, qualcosa di italiano. Cerco di gasare i compagni, di mettergli dentro qualche energia in più. Ma, cosa più importante ancora, cerco di guidare quelli della mia età verso il sentirsi liberi prima della partita. Liberi di testa, liberi dal nervosismo, dalla tensione, dalla paura di essere noi stessi, di far vedere chi siamo, cosa siamo, cosa possiamo fare. Quando sei leggero con la testa giochi le partite migliori".

Sul giocatore più forte marcato finora: "Non è un attaccante e l’ho affrontato

già alla prima giornata, ma mi ha fatto girare la testa. Parlo di McTominay del Napoli. Saltava da ogni parte del campo, era veramente dappertutto. Un momento stava in fascia, quello dopo ha fatto gol di testa, in piena area, anticipando proprio me. Poi Lautaro, Thuram… ma non li ho ancora affrontati tutti".

Su Grosso: "Mi aiuta tanto, non solo perché mi fa giocare, ma perché mi spiega in cosa devo migliorare. Per esempio, nella concentrazione: mi ricorda che non devo mai distrarmi, devo sempre restare “dentro” alla partita. Quando sbaglio dice di non preoccuparmi, però, per diventare più forte di tutti gli altri, mi spinge a ripensare agli errori commessi, affinché non si ripetano".

Sui rumors di mercato: "Ho firmato col Sassuolo fino al 2031 e sono davvero contento qui, ma ovviamente voglio arrivare a giocare in Champions. La Serie A mi piace molto, ma la Premier è il sogno di tutti… Da piccolo però tenevo per il Barcellona come papà, litigavo coi miei cugini che erano tutti per il Real".