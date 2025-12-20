Inter, Dumfries out? Belghali soluzione gradita, ma per giugno. Ora è in Coppa d'Africa

L'Inter cerca un rinforzo sulla fascia destra, per far fronte all'assenza prolungata di Dumfries. In questi giorni, sono stati accostati vari profili al club nerazzurro. Il preferito è Palestra, in forza al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta, mentre Norton-Cuffy - nonostante per caratteristiche sia molto simile all'olandese out per infortunio - non scalda particolarmente. Un nome che invece piace e non poco ad Ausilio e Baccin è quello di Rafik Belghali.

Il terzino destro del Verona è stato visionato da alcuni osservatori dell'Inter e, proprio in occasione del match contro i nerazzurri giocato qualche settimana fa al Bentegodi, è stato uno degli avversari più insidiosi per la squadra di Chivu. Una soluzione interessante, ma in vista dell'estate e non nell'immediato. Come ricorda il Corriere dello Sport, a partire da domani Belghali prenderà parte alla Coppa d'Africa con l'Algeria.

L'intenzione di casa Inter sembra quindi essere quella di supplire all'assenza di Dumfries con le risorse già in rosa. Lo ha fatto capire ieri il presidente Beppe Marotta, con le dichiarazioni rilasciate prima del match contro il Bologna: "Gennaio? Non escludo nulla ma la rosa risponde pienamente alle esigenze del tecnico - ha spiegato Marotta -. Valuteremo con Ausilio e Baccin il da farsi ma questo è mercato di riparazione e noi non dobbiamo riparare niente. Poi latitano le occasioni che possano permettere di migliorare la qualità dei giocatori attuali".