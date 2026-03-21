Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini

Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Erika Calvani e Marco Tardelli. Riflettori puntati sulla 30ª giornata di campionato con un occhio di riguardo per la sfida delle 20:45 tra Juventus e Sassuolo e il posticipo di domani sera tra Fiorentina e Inter.

Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata interviste esclusive ad Andrea Carnevale, Lorenzo Insigne e all’ex commissario tecnico della Nazionale Giampiero Ventura. Non mancherà come al solito lo spazio mercato curato dal direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini.

Focus soprattutto sulla Juventus tra presente e futuro con il punto sul rinnovo di Spalletti, Vlahovic e tutte le manovre estive. I bianconeri puntano a rafforzarsi in ogni reparto: Alisson, Senesi, Tonali e Kolo Muani a oggi sono decisamente i nomi più caldi.