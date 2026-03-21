Di Francesco punta su Cheddira: "Al di là del Ramadan, non lo vedo in difficoltà in allenamento"
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Mister Eusebio Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro la Roma, ha detto la sua anche sul progressivo ambientamento di Walid Cheddira, arrivato a gennaio dal Sassuolo e ancora a secco di reti col Lecce. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso:
Come sta Cheddira?
"Sta lavorando tanto in questo periodo, al di là del Ramadan, non mi ha dato impressione di avere difficoltà nell'allenamento. Sta crescendo di condizione, si sta mettendo a disposizione dei compagni, mi piace il suo approccio sempre positivo, se parte dall'inizio oppure a gara in corso. Si giocherà il posto con Stulic".
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