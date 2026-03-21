Di Francesco punta su Cheddira: "Al di là del Ramadan, non lo vedo in difficoltà in allenamento"

Mister Eusebio Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro la Roma, ha detto la sua anche sul progressivo ambientamento di Walid Cheddira, arrivato a gennaio dal Sassuolo e ancora a secco di reti col Lecce. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso:

Come sta Cheddira?

"Sta lavorando tanto in questo periodo, al di là del Ramadan, non mi ha dato impressione di avere difficoltà nell'allenamento. Sta crescendo di condizione, si sta mettendo a disposizione dei compagni, mi piace il suo approccio sempre positivo, se parte dall'inizio oppure a gara in corso. Si giocherà il posto con Stulic".

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