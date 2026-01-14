Oggi Napoli-Parma, il vincente e l'esordiente: Cuesta affronta il suo punto di riferimento Conte

Generazioni a confronto. Tecnici e modi di allenare differenti. Napoli-Parma sarà anche la sfida fra Antonio Conte e Carlos Cuesta. Il vincente e l'esordiente. Il mister che ovunque è andato è riuscito a portare a casa un titolo, che sia lo scudetto o che sia la Premier League e il ragazzo, classe 1995, che dopo essere stato nello staff di Mikel Arteta all'Arsenal ha deciso di iniziare una nuova carriera da primo allenatore.

Le parole della vigilia

E la gara del "Maradona" vedrà una sfida nella sfida molto interessante. Un'emozione speciale per lo spagnolo che proprio ieri, nella conferenza stampa della vigilia, ha speso belle parole per Conte: "È un riferimento assoluto. Ha vinto cinque scudetti, una Premier League, l'ho anche affrontato in Inghilterra e ho visto quanto è stato veloce il suo adattamento al Tottenham, quanto la squadra si è adattata velocemente a lui, con dei principi chiarissimi. Un allenatore che ha vinto così tanto, in diversi club e in paesi diversi è ovviamente un riferimento assoluto: è un vincente e da loro si può sempre imparare tanto. Non posso che apprezzare il suo lavoro".

I precedenti in Premier

I due si sono affrontati per due stagioni in Premier League e lo score vede una vittoria a testa nella stagione 2021-2022 e due successi per i Gunners l’anno successivo sono i precedenti. Adesso per la prima volta sono l’uno di fronte all’altro con obiettivi differenti. Difendere lo scudetto da una parte, la salvezza dall’altra.