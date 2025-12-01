Olympiacos, Mouzakitis al Golden Boy: "Modric mio idolo sin da bambino, incredibile sia a questo livello"
Christos Mouzakitis, centrocampista classe 2006 dell'Olympiacos, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dalla cerimonia di gala del Golden Boy: "Sono molto contento di essere qui, ringrazio tutti per il premio, ero in lizza con dei grandissimi nomi e sono orgoglioso di aver prevalso".
Ti piacerebbe giocare in Serie A contro o con Modric?
"Lo guardo sempre quando ho tempo, è il mio idolo da quanto sono piccolo. Ha 40 anni ed è ancora ad altissimi livelli, è incredibile".
