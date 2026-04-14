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Kings League: grandi sfide con Brocchi, Calaiò e il derby fra streamer

Kings League: grandi sfide con Brocchi, Calaiò e il derby fra streamer
foto ANSA
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Dimitri Conti
Oggi alle 18:36Altre Notizie
Dimitri Conti
fonte ANSA
La fase regolare di undici giornate sta volgendo al termine

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Si è conclusa l'ottava giornata del secondo split di Kings League Lottomatica.sport Italy alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. La fase regolare di undici giornate sta volgendo al termine, ma nello scorso matchday non sono mancati i colpi di scena. La grande sorpresa del match tra Zeta Como e BIGBRO è stata la presenza dell'ex Milan Cristian Brocchi direttamente sul campo della Fonzies Arena. Brocchi, già allenatore della Zeta Como, la squadra presieduta dallo YouTuber ZW Jackson e Luca Toni, con Melissa Satta vicepresidentessa e partnership ufficiale con il Como 1907, è sceso letteralmente in campo qualche minuto per dare man forte ai suoi ragazzi.

La partita ha offerto anche un momento di puro intrattenimento quando Moonryde, pro gamer di Call of Duty e presidente dei BIGBRO, si è presentato per calciare il rigore presidenziale travestito da Flash, il supereroe della DC Comics. Nella rosa dei BIGBRO militano regolarmente Davide Moscardelli e Alessandro Florenzi, noto in Kings League con il soprannome Spizzi. Altre sorprese anche per il match fra Zebras e D-POWER. Zebras, squadra partner della Juventus, ha subìto l'impatto del debutto in Kings League coi D-POWER di Emanuele Calaiò. L'ex attaccante, conosciuto come l'arciere per la sua iconica esultanza ai tempi del Napoli, è stato fondamentale per portare la formazione di Bobo Vieri e Diletta Leotta alla vittoria. Curiosità cromatica per Calaiò, che si è ritrovato a indossare una maglia a strisce rosse e azzurre, colori che avevano già caratterizzato la sua militanza nel Catania. La divisa dei D-POWER è stata infatti disegnata con queste tonalità proprio in onore delle origini catanesi di Diletta Leotta, copresidentessa della squadra insieme a Vieri. Il big match più atteso dai fan è stato però il derby tra gli Stallions di Blur e i TRM di Marzaa. La sfida ha visto contrapposti i due streamer e amici di lunga data Blur, numero uno nelle classifiche italiane di Twitch, e TheRealMarzaa, campione in carica del primo split italiano di Kings League. La partita, che ha incendiato la Fonzies Arena, è stata inizialmente dominata dai TRM con un netto vantaggio di 4 gol. La sfida è stata poi ribaltata nel secondo tempo dagli Stallions, che hanno riportato il match in parità. Come previsto dal regolamento della Kings League, si è quindi disputato lo spareggio agli shootout: i celebri duelli 1 contro 1 tra attaccante e portiere con partenza da metà campo hanno decretato il trionfo finale degli Stallions di Blur.

Le partite di Kings League Lottomatica.sport sono trasmesse ogni lunedì dalle 17:00 alle 23:00 e sono disponibili gratuitamente su Dazn, sui canali YouTube e Twitch ufficiali di Kings League e sui canali dei rispettivi presidenti (ANSA).

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