Sinner fa slittare il derby di Roma? I club per ora dicono di no: tutte le ultime

Roma-Lazio potrebbe spostarsi per colpa di... Jannik Sinner? Il derby romano è schedulato per la penultima giornata di campionato, più precisamente nel weekend del 17 maggio quando al Foro Italico, esattamente accanto allo stadio Olimpico, sono in programma le finali di doppio e singolo degli Internazionali di Tennis (ai quali, appunto parteciperà anche il tennista italiano, nuovo numero del ranking ATP dopo la vittoria di Montecarlo). In questo senso, riporta l'edizione on line de La Gazzetta dello Sport, il Viminale avrebbe chiesto lo spostamento della partita a lunedì 18 maggio alle ore 18 - per motivi legati alla gestione dell'ordine pubblico - trovando però già l'opposizione da parte dei due club interessati.

L'ipotesi - si legge - verrà comunque presa in considerazione in questi giorni vista la delicatezza della sfida e il difficile impiego delle forze dell'ordine per due eventi così importanti (anche di sabato sarebbe difficile). Anche l'opzione di uno spostamento alle 20.45 - continua gazzetta.it - è da non prendere in considerazione, visto che il Viminale ha escluso da tempo la possibilità di rigiocare il derby in notturna dopo gli scontri avvenuti nel gennaio del 2025, quando fu presa la decisione di anticipare Roma-Lazio addirittura alle 12.30.