Criticato per i cambi del Belgio, Garcia risponde: "Mi viene da ridere. Tutti si sentono CT"

Il Belgio deve subito buttarsi alle spalle lo scialbo 0-0 maturato contro la Macedonia del Nord, e domani scenderà in campo contro il Galles nell'ultimo impegno della sosta nazionali di ottobre e per la gara valida le qualificazioni ai Mondiali 2026. Rudi Garcia, CT dei diavoli rossi, ha parlato in conferenza stampa e garantito: "Sarà una partita diversa. Il Galles gioca in modo più offensivo. Sono un gruppo affiatato, con lo spirito combattivo britannico. E vogliono giocare a calcio, con intensità".

Poi ha aggiunto: "Dobbiamo dimostrare che sappiamo segnare, perché anche contro la Macedonia del Nord abbiamo avuto occasioni. L'atmosfera domani sarà fantastica, quindi dobbiamo divertirci e giocare il nostro calcio". Sulla possibilità di accontentarsi anche di un pareggio: "Abbiamo tutto per vincere la partita. E se non possiamo vincere? Allora dobbiamo almeno portare a casa un punto. Resta comunque un risultato positivo e utile per arrivare primi nel girone. Non giocherò per un pareggio, non è nel nostro DNA. Vogliamo vincere, sia chiaro. Dobbiamo giocare con entusiasmo e con il cuore, ma anche con la testa".

Garcia ad un certo punto si ritaglia uno spazio per rispondere alle critiche sulle sostituzioni apportate: "Mi viene da ridere con certi commenti. Prima, secondo i media, uno non dovrebbe neanche essere convocato, e poi ci si chiede perché non è entrato in campo. Bah. Sono abituato. Critiche e pressione fanno parte di una grande squadra come il Belgio, è normale. È anche il destino di un allenatore. In quei momenti, tutti si sentono CT. E se la squadra non vince, è colpa dell’allenatore. Non do importanza a queste cose. Rimango concentrato sulla partita e sul mio gruppo".