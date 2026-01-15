Orban sblocca Verona-Bologna: Bernede, assist dopo 60 metri di percussione
Il Verona sblocca il risultato al 13' al Bentegodi. Clamorosa la percussione di Bernede ad eludere il tentativo di tre giocatori avversari di fermare la sua corsa, partita dalla propria area di rigore, poi pallone scaricato a Orban, che batte Ravaglia.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
