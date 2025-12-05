Ordine: "Guardiamo il sorteggio del Mondiale con scaramantico distacco. Non illudiamoci"

Oggi si terrà il sorteggio del Mondiale. Il giornalista Franco Ordine su Il Giornale ha affrontato la questione: "Guardiamolo in tv ma con scaramantico distacco. [...] proprio per evitare una delusione gigantesca, proviamo a non farci illudere troppo da calcoli e pronostici. Perché il vero mondiale, per il calcio italiano, comincerà il 26 marzo, appuntamento allo stadio di Bergamo, una sorta di porta fortuna per qualche precedente positivo e segnalato da Gattuso, contro l'Irlanda del Nord".

Ordine è critico anche contro le modalità del sorteggio stesso: "E allora guardiamola oggi questa americanata allestita dalla Fifa di Gianni Infantino più interessato a ospitare il presidente Trump e i due capi di Stato di Canada e Messico, i tre paesi che ospiteranno la manifestazione, piuttosto che a lanciare la nuova edizione extra-large. Il sorteggio sarà lungo e diviso tra i tre paesi che ospiteranno le relative partite [...]".

Sono tanti i VIP che saranno presenti, come sottolinea Ordine: "La cerimonia, uno show con la partecipazione di Bocelli, Robbie Williams e i Village People, si svolgerà al John F. Kennedy Center di Washington DC ed è garantita la presenza del presidente degli Usa. Trump lo ha concesso gratuitamente alla Fifa in cambio di una pubblicità planetaria".