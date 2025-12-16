Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ordine: "Napoli, il vero miracolo sono i 31 punti. C'è una grande analogia con il Milan"

Ordine: "Napoli, il vero miracolo sono i 31 punti. C'è una grande analogia con il Milan"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 19:38Serie A
Andrea Piras

Intervento sulle frequenze di Televomero, Franco Ordine ha parlato del Napoli: "Il vero miracolo sono i 31 punti, qualunque altra squadra nelle condizioni in cui è costretto a giocare il Napoli oggi [avrebbe fatto peggio, ndr], senza ricambi e magari forzando il recupero di alcuni infortunati, pensiamo a Lobotka - riporta TuttoNapoli.net -. Avete capito la differenza e toccato con mano la differenza con Meret e Milinkovic-Savic? Nella mia squadra ideale gioca sempre Meret ed eventualmente Milinkovic lo metto in panchina. Ha fatto una parata miracolosa ma c’è un errore sul gol annullato in fuorigioco, il problema di fondo è una squadra che ora nonostante tutto sta dando qualcosina in più del massimo.

Le sconfitte? Oltre alla sfida del City che voglio escludere, a Bologna e Udine il Napoli ha perso nettamente, poi contro il Torino è fastidiosa e contro il Psv mostra che c’è stato un cortocircuito interno ma da quel cortocircuito è venuto fuori un periodo straordinario. Se il Napoli recupera il 70 % delle risorse questa è una squadra che arriva in fondo. La Champions? Mi ribello alla narrazione che lui perde a tavolino e non si concentra sulla Champions, uno come Conte vuole vincere ovunque.

Napoli-Milan? C’è una grande analogia tra le due squadre, entrambe hanno tanti indisponibili. Ad oggi il Milan ha recuperato solo Fofana, Leao non si è allenato con la squadra ma partirà. Gimenez rimane a casa e probabilmente resta a casa anche Gabbia. Io penso che il Napoli possa avere questo rimbalzo che troviamo anche in borsa, dal punto di vista dei numeri penso che abbiano gli stessi numeri. Io penso che sarà Napoli-Inter la finale di Supercoppa del 22 Dicembre, l’Inter non ha digerito il modo in cui ha perso la scorsa stagione. Lukaku? Più che sul piano tecnico e tattico lui darà un contributo sul piano umano. Con Conte c’è un affetto più umano che professionale, è un cemento che può togliere gli eventuali sprechi all’interno dello spogliatoio, ma quelle piccole crepe che ogni tanto si vedono lui è capace di eliminarle".

Articoli correlati
Ordine: "Milan, l'attacco rende al di sotto delle aspettative e delle necessità" Ordine: "Milan, l'attacco rende al di sotto delle aspettative e delle necessità"
Ordine: "Guardiamo il sorteggio del Mondiale con scaramantico distacco. Non illudiamoci"... Ordine: "Guardiamo il sorteggio del Mondiale con scaramantico distacco. Non illudiamoci"
Ordine: "Milan non ancora tagliato fuori dal futuro di Maignan". Poi parla dei rumors... Ordine: "Milan non ancora tagliato fuori dal futuro di Maignan". Poi parla dei rumors sull'Inter
Altre notizie Serie A
Genoa, speranza Ostigard: il difensore è ancora a parte ma può rientrare a breve... TMWGenoa, speranza Ostigard: il difensore è ancora a parte ma può rientrare a breve in gruppo
La Roma riparte con carica. Attesa per la Supercoppa TMW NewsLa Roma riparte con carica. Attesa per la Supercoppa
Dumfries dopo l'operazione alla caviglia: "Farò del mio meglio per tornare il prima... Dumfries dopo l'operazione alla caviglia: "Farò del mio meglio per tornare il prima possibile"
Coppa d'Africa al via, la Costa d'Avorio di Manfredini: "In spogliatoio con Drogba,... Esclusiva TMWCoppa d'Africa al via, la Costa d'Avorio di Manfredini: "In spogliatoio con Drogba, parlando italiano"
Ordine: "Napoli, il vero miracolo sono i 31 punti. C'è una grande analogia con il... Ordine: "Napoli, il vero miracolo sono i 31 punti. C'è una grande analogia con il Milan"
Lecce, i tempi di recupero di Berisha: il centrocampista non rientrerà prima del... Lecce, i tempi di recupero di Berisha: il centrocampista non rientrerà prima del 2026
Massimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."... TMW RadioMassimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."
Coppa d'Africa al via, l'ex Lazio Mark Fish: "Vi spiego perché può vincere il Sudafrica"... Esclusiva TMWCoppa d'Africa al via, l'ex Lazio Mark Fish: "Vi spiego perché può vincere il Sudafrica"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Capello avverte: "Attenzione alla Juve". Poi attacca arbitri e VAR: "Capiscono poco di calcio"
3 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
4 Panchine Serie B 2025/26: a Mantova Modesto sostituisce l'esonerato Possanzini
5 Parla Cannavaro, Tuttosport apre: "Spalletti da impazzire. Juve, puoi sognare"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dumfries si opera e Luis Henrique non può bastare. Inter sul mercato: i nomi sul tavolo
Immagine top news n.1 Inter, Dumfries sotto i ferri: intervento di stabilizzazione della caviglia. La nota ufficiale
Immagine top news n.2 Donnarumma Miglior Portiere FIFA 2025: "Vincere col PSG momento unico"
Immagine top news n.3 Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia
Immagine top news n.4 Calhanoglu e Darmian partono con il resto dell'Inter per la Supercoppa. Ma niente rischi
Immagine top news n.5 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
Immagine top news n.6 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine top news n.7 Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina
Immagine news podcast n.2 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.3 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.4 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Massimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."
Immagine news Serie A n.2 Roma, quale l'obiettivo più concreto ora? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Guidonia, Lucchesi: "Serie C cresciuta grazie a Sky. Mercato? Solo se migliora davvero"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, speranza Ostigard: il difensore è ancora a parte ma può rientrare a breve in gruppo
Immagine news Serie A n.2 La Roma riparte con carica. Attesa per la Supercoppa
Immagine news Serie A n.3 Dumfries dopo l'operazione alla caviglia: "Farò del mio meglio per tornare il prima possibile"
Immagine news Serie A n.4 Coppa d'Africa al via, la Costa d'Avorio di Manfredini: "In spogliatoio con Drogba, parlando italiano"
Immagine news Serie A n.5 Ordine: "Napoli, il vero miracolo sono i 31 punti. C'è una grande analogia con il Milan"
Immagine news Serie A n.6 Lecce, i tempi di recupero di Berisha: il centrocampista non rientrerà prima del 2026
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sei cambi in panchina in Serie B. Chi ha guadagnato di più dagli avvicendamenti in stagione?
Immagine news Serie B n.2 Serie B, classifica a confronto dopo 16 giornate: Frosinone vola, crolla lo Spezia
Immagine news Serie B n.3 Panchine Serie B 2025/26: a Mantova Modesto sostituisce l'esonerato Possanzini
Immagine news Serie B n.4 Bari, buone notizie dall'infermeria: Darboe torna ad allenarsi con i compagni
Immagine news Serie B n.5 Empoli, R.Corsi sul nuovo stadio: "Progetto di riqualificazione. Ci crediamo molto"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Bedin: "Numeri preoccupanti, dobbiamo trovare un modello che ridisegni il sistema"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Guidonia, Lucchesi: "Serie C cresciuta grazie a Sky. Mercato? Solo se migliora davvero"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il Giudice Sportivo multa dieci società: 1300 euro all'Audace Cerignola
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il Giudice Sportivo: due giocatori fermati per 2 giornate. In 18 fermi per una
Immagine news Serie C n.4 Potenza, Macchia dopo il pari col Catania: “Risultato eroico, ora serve tutta la città per crescere”
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, rinnovo fino al giugno 2027 per Bruno Martinez
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, Falcinelli: "Pari col Novara non è scontato. Dobbiamo crescere in fretta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi prima del Man United: "Sarà dura, ma motivazioni altissime"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Baldi: "Non siamo state abbastanza cattive. E in Europa queste cose si pagano"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini: "Ultima occasione di vincere in Champions. Di Guglielmo? C'è l'offerta dagli USA"
Immagine news Calcio femminile n.4 L'inglese Hampton è la migliore portiera del 2025. L'annuncio prima del The Best FIFA Awards
Immagine news Calcio femminile n.5 L'AS FAR si qualifica alla semifinale dell'Intercontinentale femminile: sfiderà l'Arsenal
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women in campo in vista dello United: l'ex Boattin si allena con le bianconere
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere