Orsato: "'Sei scarso' insulto peggiore per un arbitro. Non accettiamo le simulazioni"

Nel corso del suo intervento al Festival dello Sport di Trento, il Responsabile Commissione Arbitri Nazionale Serie A e Serie B Daniele Orsato ha parlato di tanti temi legati al mondo dei fischietti di Serie A:

Spiegare gli errori serve a far diminuire le polemiche?

"Essere trasparenti e spiegare è necessario, nel 2026 non puoi essere chiuso in una campana di vetro. Ma dall'altro lato che disponibilità nel capire la scelta tecnica? Noi spieghiamo, se viene accettato bene, altrimenti non importa non lo facciamo per riempire lo spazio di chi cerca la polemica".

Qual è l'insulto che offende di più l'arbitro?

"Sei scarso".

Peggio un insulto o una simulazione?

"La simulazione è una cosa che non è accettata. Ma in questi anni è quasi sparita. L'insulto 'scarso' è quello che offende di più l'arbitro".

Sugli errori fino ad oggi?

"Me ne aspettavo molti di più viste le nuove indicazioni. Quei 4-5 errori che abbiamo fatto sono 'errori facili'. Abbiamo sbagliato nella lettura dell'episodio, nella dinamica del calciatore. Con gli allenatori nell'incontro fatto ci siamo detti che anche loro dopo 5 giornate non sono contenti del tutto. Ci lavoreremo sugli errori".

La personalità di un arbitro come si costruisce?

"La personalità arriva dopo rispetto alla preparazione. Poi però ci sono personalità e coraggio, che arrivano dalla fiducia. Quando sentono il calore e la fiducia della Commissione e dal responsabile arbitri, allora il rendimento sale".