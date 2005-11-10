Ostiamare, D'Antoni: "Nelle ultime uscite abbiamo fatto progressi. Muoviamo la classifica"

Il tecnico dell'Ostiamare David D'Antoni ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro il Latina: "Nelle ultime uscite abbiamo fatto progressi sotto molti aspetti. Il percorso di una squadra non ha mai un punto d'arrivo definitivo, ma le prestazioni contro Gubbio e Forlì hanno mostrato cose molto positive. Abbiamo intrapreso la strada giusta per la crescita e siamo in linea con le aspettative, anche se la spinta a cercare sempre di migliorarsi deve rimanere un'attitudine costante per i ragazzi. Il campionato è lungo e ci saranno momenti in cui bisognerà stringere i denti, esattamente come abbiamo fatto domenica riuscendo a riprendere una partita che rischiava di sfuggirci per poi provare a vincerla.

Ogni domenica rappresenta un'opportunità da giocarci, senza fare calcoli su dove possiamo o non possiamo fare risultato. Dobbiamo scendere in campo con la stessa mentalità contro qualsiasi avversario. Persino nelle gare più complesse o contro le formazioni più quotate esiste sempre un momento della partita in cui si può determinare un episodio favorevole, come dimostrato nel finale contro il Ravenna. Più l'avversario è forte e meno concederà, ma la possibilità di muovere la classifica c'è sempre.

Rispetto alla gara disputata qualche tempo fa siamo cresciuti noi ed è cresciuto il Latina. Entrambe le squadre hanno maggiore condizione e consapevolezza, oltre a un peso emotivo differente visto che stavolta ci sono in palio punti di campionato. Il Latina è una formazione quadrata che sa cambiare pelle: nelle ultime tre uscite hanno modificato più volte sistema di gioco e uomini. Dobbiamo essere pronti a ogni evenienza e saper affrontare le diverse situazioni che la partita ci metterà davanti".