Brest-Monza, le scelte di formazione di Juric: Zeballos e Ngonge dietro Mota
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Simone Bernabei
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Oggi alle 17:41Serie A
autore Simone Bernabei
03.10.2026 17:41Serie A
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Tutto pronto per l'amichevole odierna che il Monza di Ivan Juric giocherà contro il Brest. Il tecnico croato, con una rosa rimaneggiata per gli impegni delle Nazionali, schiera i suoi col 3-4-2-1 con Ngonge e Zeballos a sostegno dell'unica punta Mota Carvalho.
Questa la formazione ufficiale del Monza:
MONZA (3-4-2-1): Strajnar; Birindelli, Lucchesi, Maye; Colpani, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Ngonge, Zeballos; Mota
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