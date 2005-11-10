Desenzano, Gaburro: "Squadra in evoluzione. Lotteremo per difendere la categoria"

In vista della gara contro la Folgore Caratese, il tecnico del Desenzano Marco Gaburro ha dichiarato: "Abbiamo fatto una settimana finalmente più lunga, rispetto a quelle precedenti. Questo ci ha permesso di lavorare di più su alcuni concetti e alcuni aspetti. Siamo una squadra in evoluzione, in alcuni periodi ci siamo concentrati maggiormente sulla fase difensiva, in altri periodi sulla fase di possesso ma, alla fine, sono state le partite a portarci verso certe direzioni. Sono contento perché la squadra si è applicata e segue le indicazioni.

Più che una squadra che conosciamo, incontreremo una società che conosciamo, perché la squadra è completamente nuova come la nostra. Siamo due realtà piccole, rispetto ad altri capoluoghi o altre piazze che hanno una storia diversa ma siamo due realtà che lotteranno con ancora più forza, rispetto agli altri, per difendere la categoria conquistata.

Russini l'ho visto bene perché è un giocatore forte. Quando si fanno operazioni del genere, durante la stagione, bisogna capire che tipo di condizione si può trovare perché il ragazzo viene da un periodo di inattività. Sul medio-lungo periodo è sicuramente un calciatore forte per la C e siamo curiosi di vedere come si inserirà nel nostro contesto. Inoltre è fondamentale avere un cambio in avanti perché siamo un po' contati nel reparto".