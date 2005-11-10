Croazia-Inghilterra, le formazioni ufficiali: tre italiani in campo. Più Perisic e Kovacic
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Simone Bernabei
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03.10.2026 17:11Serie A
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Tutto pronto per la sfida di Nations League fra Croazia ed Inghilterra, con la Nazionale balcanica che come spesso capita schiera tanti giocatori provenienti dalla Serie A. Presenti dal primo minuto Luka Modric, Martin Baturina e Petar Sucic, con loro anche gli ex del nostro campionato Ivan Perisic e Mateo Kovacic.
Queste le formazioni ufficiali di Croazia-Inghilterra:
CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Sucic, Modric, Kovacic; Ivanovic, Musa, Baturina
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, Hall; Anderson, Scott; Saka, Bellingham, Gordon; Kane
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