Dalla Spagna sicuri: il Real ha piena fiducia in Mastantuono, a giugno tornerà a Madrid

Sta procedendo al meglio l'avventura in Italia di Franco Mastantuono. Arrivato in estate alla Fiorentina per guadagnarsi minuti e fiducia, l'attaccante argentino è diventato fin da subito uno dei leader della squadra tanto che né Grosso prima , né Vanoli adesso, vogliono rinunciarvi nonostante la formula del prestito secco apra ad un più che probabile ritorno al Real Madrid il prossimo giugno.

Il Real vuole di nuovo Mastantuono a giugno

A tal proposito in Spagna confermano pienamente questa volontà, sia da parte del club proprietario del suo cartellino, sia da parte dello stesso giocatore. Come riferito da Diario AS, il Real Madrid e Mastantuono sono molto contenti di come sta procedendo il prestito in Serie A. I Blancos sono felici di come i viola stiano valorizzando il classe 2007, il quale ha più volte ribadito come sia riuscito a entrare fin da subito in sintonia con la città e il nuovo ambiente. Tuttavia la volontà delle parti in causa è chiara: Mastantuono in estate tornerà a Madrid. Il club continua ad avere totale fiducia per un calciatore che un anno fa era costato circa 60 milioni di euro e che la prossima estate compirà appena 20 anni e per ora non sta prendendo in considerazione l'ipotesi di un prolungamento del prestito o, addirittura, di una cessione.

Tornato anche in Argentina

La stagione però è ancora molto lunga e la Fiorentina continua a sperare che quella di Mastantuono non sia un'avventura soltanto di passaggio, specialmente in caso di qualificazione europea. Intanto grazie alle prestazioni offerte in viola e alla tripletta segnata contro il Venezia, il giocatore è riuscito a tornare dopo 9 mesi in Nazionale e a godersi da protagonista l'ultima con la Seleccion di Lionel Messi.