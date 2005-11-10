Orsato: "Vi offenderei se dovessi spiegare che il contatto Kalulu-Rowe era rigore..."

Nel corso del suo intervento al Festival dello Sport di Trento, il Responsabile Commissione Arbitri Nazionale Serie A e Serie B Daniele Orsato ha parlato di tanti temi legati all'attualità, tornando anche sul discusso mancato fischio per il contatto fra Kalulu e Rowe in Juventus-Atalanta:

Il gioco oggi è più veloce grazie alle novità, come quella in cui il giocatore che sta a terra poi deve stare fuori un minuto.

"Cosa è entrato nella testa dei giocatori? Che se sto giù, la mia squadra deve giocare in 10 per un minuto e lì può prendere gol. L'introduzione dell'IFAB ha smosso il movimento per avere un gioco più veloce. Certo, i miei arbitri sono stanchi morti. Sono lì che devono contare tutto a mente, stanca da morire. Non è troppo, perché vediamo i risultati".

Sull'uso del VAR. Crosetti disse "È calcio e non Play Station".

"Abbiamo fatto degli errori che non sono accettabili e ci lavoriamo. Sulla Play Station: sono quei contatti che ci portavano a revisionare all'infinito e a forza di riguardare il contatto ti sembrava rigore. Se devo stare qui a spiegare che la trattenuta di Kalulu a Rowe in Juventus-Atalanta è rigore vi offenderei. Ci sono altri episodi che possiamo discutere e lì il VAR non deve intervenire, perché decide l'arbitro in campo".

Il VAR interviene solo sul chiaro ed evidente errore?

"Il VAR è nato per il chiaro ed evidente errore. Uno può chiedere: qual è? Sono quegli errori sui quali non siamo intervenuti in queste prime 5 giornate e che abbiamo detto che sono stati errori".