Orsato e il gol di De Bruyne col Genoa: "Non devo convincere nessuno..."

A margine dell'intervento sul palco al Festival di Trento, il responsabile degli arbitri Daniele Orsato ha parlato a TMW toccando altri temi d'attualità: "Il mio ruolo di allenatore degli arbitri è come quello di quelli delle squadre, sono soddisfatto ma dobbiamo lavorare su tanti aspetti".

Parlerà anche dopo le giornate di campionato?

"Probabilmente in futuro ci sarà la possibilità di tornare a spiegare le decisioni".

L'unica cosa di questo inizio di stagione su cui non è riuscito a mettere d'accordo tutti è il gol di De Bruyne contro il Genoa alla prima giornata di campionato...

"Non devo mettere d'accordo nessuno, non devo convincere nessuno. Nessuno deve convincere nessuno, ho chiesto di fare squadra con i media e mi sembra che le cose stiano andando bene".

Il tema della violenza sugli arbitri nei campionati giovanili?

"Per me è inaccettabile, anche da genitore. Bisogna assolutamente fare qualcosa".