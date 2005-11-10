Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Nela: "Questa Lazio mi ricorda il Verona di Bagnoli"

Luca Calamai
autore
Luca Calamai
Oggi alle 08:27Serie A
26.10.2026 08:27Serie A
Fonti preferite
Grandi elogi alla squadra di Gattuso da uno dei protagonisti della scudetto della Roma di Liedholm
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

"La Lazio di Gattuso mi ricorda il Verona di Bagnoli. La squadra che tra la sorpresa generale riuscì a vincere lo scudetto". Sebino Nela, intervenendo a Radio Sportiva, si è lanciato in un paragone clamoroso. E stimolante. Parole che tra l'altro arrivano da uno dei grandi protagonisti dello scudetto vinto alla Roma di Liedhlom. Quindi è un'analisi che va oltre una inevitabile rivalità cittadina. Anche se, è bene ricordarlo, Nela è sempre stato un esempio di lealtà sportiva.

I MERITI DI GATTUSO
Nela, nella sua analisi si è soffermato anche sul tecnico biancoceleste. "Ci sono dei precisi meriti di Gattuso in questo primato della Lazio. Non parlo solo capacità di trasmettere al gruppo grinta e determinazione, parlo anche di idee tattiche che vengono messe in campo durante le partite. Questa Lazio, come appunto quel Verona, gioca divertendosi. Senza pressioni. Vivendo il campionato partita dopo partita. L'atmosfera perfetta per esaltare le qualità di tutti i giocatori biancocelesti"
Ricordiamo che la Lazio capolista tornerà in campo domani pomeriggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alberto Aquilani. Per la squadra di Gattuso un altro test molto indicativo. C'é la curiosità di capire quale potrà essere l'obiettivo dei biancocelesti. Partiti senza precise ambiziosi e oggi al comando della classifica insieme all'Inter

Articoli correlati

Immagine news 1
Reja certo: "Perché la Lazio può resistere lassù". Poi l'appello: "I tifosi tornino allo stadio"
Immagine news 2
Realtà Lazio. Allegri e le tasche vuote. Sarri non incide più. Douglas Luiz, il faro. VAR abolito.
Immagine news 3
Lazio, è la giostra del gol: undici marcatori diversi, record in Serie A

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
08:27 Serie A
Nela: "Questa Lazio mi ricorda il Verona di Bagnoli"
Immagine news 2
08:23 Serie ATMW
TMWNapoli, per il centrocampo spuntano le ipotesi Bergwall e Aranda. E in attacco piace Varela
Immagine news 3
08:15 Serie ATMW
TMWIl metro Orsato piace. Ma quello di Inter-Fiorentina (come quello di Bologna) era chiaro ed evidente errore
Immagine news 4
08:11 Serie ATMW
TMWJuventus, a gennaio caccia a un esterno sinistro: ecco i nomi. Continua il pressing su Hojbjerg
Immagine news 5
08:08 Serie A
Como, senza Kean c'è l'ineluttabile Douvikas. Rinnovo in arrivo con adeguamento
Immagine news 6
07:58 Serie A
Bologna, Dovbyk così non va: Palladino lo ha avvertito. Non è escluso il rientro alla Roma
Immagine news 7
07:53 Serie A
Un colpo duro e un calendario tremendo. Venezia, cosa rimane dopo Genova
Immagine news 8
07:49 Serie A
Reja certo: "Perché la Lazio può resistere lassù". Poi l'appello: "I tifosi tornino allo stadio"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti si salva con una Juve più pratica. Ma Kolo-Woltemade non vanno. Cardinale sta con Amorim: il Milan c’è. Rigori negati a Inter e Lazio: Orsato ora basta. Allegri forse deferito, ma ha tardato i cambi. Sarri non rischia.
Primo piano
Immagine top news n.0 Le due facce del Milan Futuro: Bartesaghi è l’esempio perfetto di come lanciare un ragazzo, Camarda no
Immagine top news n.1 Orsato come spieghi a Thuram i rigori non dati con Bologna e Fiorentina? Il Var è un optional
Immagine top news n.2 I 30 candidati al Pallone d'Oro: chi sarà l'erede di Rodri e Dembelé?
Immagine top news n.3 Com'è andato l'esordio in Serie A del baby gigante del Milan, Sankhoun Diawara
Immagine top news n.4 Inter, è ancora rimonta all'ultimo respiro. Questo Thuram è nel prime
Immagine top news n.5 Juve, vittoria a metà: il secondo tempo resta un campanello d’allarme
Immagine top news n.6 Il Milan scorda l’Europa e mette nei guai l’Udinese. Bartesaghi MVP, Amorim a -4 dall’Inter
Immagine top news n.7 Douglas Luiz riporta la Juve alla vittoria dopo 35 giorni. Spalletti: "La ripresa non mi va bene"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.2 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
Immagine news podcast n.3 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
Immagine news podcast n.4 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Guadagnini: "Atalanta-Sarri? Dopo Gasperini è difficile per tutti i tecnici"
Immagine news Serie A n.2 Sarri peggio di Juric: rischia all'Atalanta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, Maignan da giallo ma perché quel gesto? Forse..."
Serie A
Immagine box news Serie A Nela: "Questa Lazio mi ricorda il Verona di Bagnoli"
Immagine box news Serie A Napoli, per il centrocampo spuntano le ipotesi Bergwall e Aranda. E in attacco piace Varela
Immagine box news Serie A Il metro Orsato piace. Ma quello di Inter-Fiorentina (come quello di Bologna) era chiaro ed evidente errore
Immagine box news Serie A Juventus, a gennaio caccia a un esterno sinistro: ecco i nomi. Continua il pressing su Hojbjerg
Immagine box news Serie A Como, senza Kean c'è l'ineluttabile Douvikas. Rinnovo in arrivo con adeguamento
Immagine box news Serie A Bologna, Dovbyk così non va: Palladino lo ha avvertito. Non è escluso il rientro alla Roma
Serie B
Immagine box news Serie B Il punto sulla Serie B: Palermo vola, Mantova insegue, Modena e Ascoli prove di forza
Immagine box news Serie B Carrarese, Rubino: "Palermo micidiale, ma noi a testa altissima. Pagliuca dà entusiasmo"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Iannoni: "Felice per il gol, ma avrei preferito che fosse servito a vincere"
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco soddisfatto: "Disputata una delle migliori partite, grande reazione allo svantaggio"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Baroni: "Ci serve un acuto, dopo il vantaggio ci siamo abbassati troppo"
Immagine box news Serie B Catanzaro, scelto il successore di Gorgone: il nuovo allenatore è Mignani. L'annuncio
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, 11ª giornata: il Trento vede la vetta, Catania esagerato. Ancora 2 gare da giocare
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati finali delle partite delle 17.30: sale l'Arzignano, ok Pro e Pergolettese
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Dolomiti Bellunesi, esonerato Bonatti
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini e l'attesa per Ronaldinho: "Non vedo l'ora di vederlo in campo"
Immagine box news Serie C Serie C, il Catania dilaga: sei gol al Giugliano e doppietta per Coda
Immagine box news Serie C Serie C, il Grosseto supera la Reggiana: successi anche per Giana Erminio, Torres e Foggia
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri lanciatissimi, ma Vanoli cerca la svolta
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Parma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Parma-Fiorentina 1-2: viola corsare e a ridosso del trio in vetta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como 1907-Sassuolo 2-2: Wullaert salva le lariane al 93'
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, pareggio a reti bianche tra Lazio e Como
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, oggi si chiude la 4ª giornata: tre partite in programma
Immagine box news Calcio femminile Roma travolgente, manita alla Juventus: le giallorosse sono in vetta a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Napoli-Inter 0-0: le partenopee fermano in casa il volo nerazzurro
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
26 ottobre 2005, il dolce pallonetto di Totti a Julio Cesar. Poi doppia espulsione
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
06:47 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro