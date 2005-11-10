Nela: "Questa Lazio mi ricorda il Verona di Bagnoli"

"La Lazio di Gattuso mi ricorda il Verona di Bagnoli. La squadra che tra la sorpresa generale riuscì a vincere lo scudetto". Sebino Nela, intervenendo a Radio Sportiva, si è lanciato in un paragone clamoroso. E stimolante. Parole che tra l'altro arrivano da uno dei grandi protagonisti dello scudetto vinto alla Roma di Liedhlom. Quindi è un'analisi che va oltre una inevitabile rivalità cittadina. Anche se, è bene ricordarlo, Nela è sempre stato un esempio di lealtà sportiva.

I MERITI DI GATTUSO

Nela, nella sua analisi si è soffermato anche sul tecnico biancoceleste. "Ci sono dei precisi meriti di Gattuso in questo primato della Lazio. Non parlo solo capacità di trasmettere al gruppo grinta e determinazione, parlo anche di idee tattiche che vengono messe in campo durante le partite. Questa Lazio, come appunto quel Verona, gioca divertendosi. Senza pressioni. Vivendo il campionato partita dopo partita. L'atmosfera perfetta per esaltare le qualità di tutti i giocatori biancocelesti"

Ricordiamo che la Lazio capolista tornerà in campo domani pomeriggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alberto Aquilani. Per la squadra di Gattuso un altro test molto indicativo. C'é la curiosità di capire quale potrà essere l'obiettivo dei biancocelesti. Partiti senza precise ambiziosi e oggi al comando della classifica insieme all'Inter