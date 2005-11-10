Geubbels non si è ancora preso il Lecce. I più impiegati restano quelli del gruppo storico

Il Lecce di Eusebio Di Francesco dopo la salvezza dello scorso anno è ripartito dalla solida base della passata stagione, col tecnico che si è affidato in questa fase iniziale del campionato a quei giocatori che già conoscono la sua idea di calcio ed i suoi movimenti sul campo. Piano piano ci sarà poi tempo per inserire anche i nuovi, a cominciare da Geubbels a cui verranno chiesti importanti gol salvezza.

La crescita di Danilo Veiga testimoniata dal campo

L'esterno portoghese è il più utilizzato dell'intera rosa salentina, insieme al portiere e capitano Wladimiro Falcone: per loro 540 minuti in campo, sempre titolari e mai sostituiti. Tanto campo anche per Coulibaly, colonna del centrocampo con 534 minuti giocati. Seguono Santiago Pierotti e Kialonda Gaspar. Pochissimo campo invece per Omri Gandelman e Medon Berisha, con qualche apparizione per il giovane Paco Esteban. Come detto attesa per Geubbels, il giocatore che nei piani estivi doveva prendersi la titolarità dell'attacco ma che ancora non ha trovato la giusta continuità di impiego.

I 10 più impiegati del Lecce

1. Wladimiro Falcone - 540 minuti

2. Danilo Veiga - 540 minuti

3. Lassana Coulibaly - 534 minuti

4. Santiago Pierotti - 445 minuti

5. Kialonda Gaspar - 426 minuti

6. Antonino Gallo - 405 minuti

7. Jamil Siebert - 384 minuti

8. Tiago Gabriel - 331 minuti

9. Oumar Ngom - 325 minuti

10. Nikola Stulic - 306 minuti