Cavese, Masitto: "Vincere aiuta a lavorare meglio e dà maggiore consapevolezza"

In vista del derby contro il Savoia, il tecnico della Cavese Cristiano Masitto ha dichiarato ai media: "Vincere aiuta a lavorare meglio e dà maggiore consapevolezza. I ragazzi si stanno allenando bene e hanno acquisito più certezze. Affrontiamo una squadra importante, forte, costruita per stare nelle zone alte della classifica, e siamo tutti curiosi di vedere come risponderemo sul campo. Sappiamo di avere del potenziale e dobbiamo continuare a dimostrarlo giornata dopo giornata.

La continuità è esattamente ciò che stiamo cercando, soprattutto dal punto di vista della prestazione. Per come vedo io il calcio, per arrivare alle vittorie serve prima costruire una precisa identità di squadra. Ci stiamo arrivando, magari ancora a tratti, ma la crescita che vedo mi piace molto. Dal primo giorno ho trasmesso ai ragazzi un messaggio chiaro: ambizione, coraggio e voglia di lottare devono rappresentare la nostra città, la nostra tifoseria e la nostra società. Il DNA della Cavese deve essere questo e i ragazzi stanno assimilando sempre di più questi concetti.

Meno male che ci sarà una bella cornice di pubblico. Chi fa questo mestiere lo fa anche per vivere partite come queste. Mi auguro che sia una bella giornata di sport e una grande partita. Noi vogliamo continuare nel nostro percorso di crescita. Durante la settimana vediamo un gruppo sempre più compatto e stanno emergendo anche ragazzi che finora hanno avuto meno spazio. Il potenziale della squadra cresce e questo mi rende fiducioso. Partite come queste sono importanti anche perché le squadre forti riescono a evidenziare aspetti che magari durante gli allenamenti non emergono con la stessa chiarezza. Sono gare che aiutano anche noi dello staff a migliorare il lavoro. Ben venga quindi la presenza dei tifosi della Casertana: il nostro obiettivo resta quello di dare continuità alle prestazioni e fare punti