Vado, Riolfo: "Forlì bel banco di prova. Noi dobbiamo pensare a lavorare e migliorare"

In vista della gara contro il Forlì, il tecnico del Vado Gianfranco Riolfo ha commentato: "Domani affrontiamo una squadra attrezzata e in salute, dotata di giocatori di buona qualità e di un’ottima organizzazione tattica. Il Forlì in queste prime sette giornate di campionato ha perso soltanto una partita, già questo è un indicatore importante sulla forza dei nostri avversari. Noi dobbiamo pensare a lavorare e migliorare, giorno dopo giorno. La sfida di domani è un bel banco di prova, che ci permetterà di capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita.

È stata una buona settimana di lavoro, la mia prima completa; sono soddisfatto della risposta dei ragazzi. Il nostro obiettivo, a partire dalla sfida contro il Forlì, sarà quello di fare più punti possibili e mettere in campo, con il giusto atteggiamento e tanta dedizione, quanto preparato in allenamento".