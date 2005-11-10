Fiorentina, con Dodo incontro nelle prossime settimane. Senza rinnovo può rifarsi sotto il Napoli
Simone Bernabei
Il futuro del brasiliano Dodo resta avvolto dai punti interrogativi, col giocatore della Fiorentina che dopo un'estate al centro di diverse trattative è rimasto al Viola Park pur vedendosi superare nelle gerarchie sia da Jimenez che da Joao Mario.
Il suo contratto resta in scadenza al termine della stagione, con la Fiorentina che però nelle prossime settimane, verosimilmente nella prossima sosta di novembre, vedrà il suo agente per capire margini e possibilità di un rinnovo ponte che possa permettere ai viola di non perderlo a giugno a parametro zero.
In tutto ciò c'è da considerare anche il calciomercato di gennaio. Nel caso in cui non dovesse arrivare un accordo sul prolungamento, ecco che in inverno l'addio potrebbe materializzarsi a cifre contenute. E secondo la Repubblica sul brasiliano potrebbe tornare il Napoli, squadra che già si era interessata a lui, così come alcuni club esteri.