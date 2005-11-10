Il titolarissimo che non ti aspetti: Lazio, un difensore ha giocato quanto Mandas

La Lazio di Gennaro Gattuso è una delle più belle sorprese di questa prima parte di Serie A. Partita con tanto scetticismo attorno, colpa soprattutto di un mercato fatto quasi a costo zero e partito decisamente in ritardo rispetto alle avversarie, col lavoro il nuovo tecnico biancoceleste è riuscito a sopperire ai problemi e a dare enfasi a giocatori che nel recente passato non avevano brillato.

Sorpresa Provstgaard: è il più utilizzato con Mandas

Se su Christos Mandas c'erano pochi dubbi, essendo il portiere titolare, sul difensore danese in pochi avrebbero potuto scommettere. E invece è proprio lui il calciatore più utilizzato da Gattuso, con 6 presenze su 6 e tutti i minuti giocati in stagione. Alle loro spalle capitan Zaccagni e Taylor, seguiti dallo straordinario Frattesi di questo avvio di campionato. Bene anche Floriani Mussolini, mentre manca ancora l'apporto di alcuni nuovi come Gudmundsson e Pinamonti che hanno giocato, rispettivamente, 39 e 108 minuti.

I 10 più impiegati della Lazio

1. Christos Mandas - 540 minuti

2. Oliver Provstgaard - 540 minuti

3. Mattia Zaccagni - 537 minuti

4. Kenneth Taylor - 511 minuti

5. Davide Frattesi - 405 minuti

6. Romano Floriani Mussolini - 403 minuti

7. Matteo Cancellieri - 372 minuti

8. Danilho Doekhi - 360 minuti

9. Nuno Tavares - 339 minuti

10. Reda Belahyane - 334 minuti